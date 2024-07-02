İzmir Bornova'daki orman yangınının nedeni belli oldu

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına mangalı ters çevirerek neden olduğu belirlenen Onur A. tutuklandı.

İzmir Bornova'daki orman yangınının nedeni belli oldu

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

29 Haziran Cumartesi günü Kayadibi Mahallesi Homeros 1 mevkisinde bulunan ormanda çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucu şüphelinin Onur A. olduğunu tespit etti.

Şüphelinin mangalı ters çevirip ayağını yaktığı, çıkan yangını söndüremediği, ardından da hastaneye gittiği belirlendi.

Harekete geçen jandarma ekipleri Onur A.’yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, dün sevk edildiği adliyede İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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