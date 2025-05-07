İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde grev
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan toplu iş sözleşmelerinde anlaşmaya varılamadı. İşçiler binaya grev kararını astı. Öte yandan Konak Belediyesi işçileri de greve başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden toplu iş sözleşmesinden sonuç çıkmadı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzelman, İzenerji ve Ege Şehir Planlama A.Ş. işçileri, maaşlarının ocak ayından itibaren eksik, parça parça yatırılması ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir Şubeleri önünde toplandı.
Slogan atıp halay çeken işçiler, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık makamının bulunduğu Kültürpark'taki bina önüne kadar yürüdü.
Burada açıklama yapan Genel-İş Sendikası 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, ocak ayından bu yana maaş ve sosyal hak ödemelerinin işveren tarafından sürekli olarak eksik, gecikmeli ve parça parça yatırıldığını söyledi.
Yılmaz, güvenlikten ulaşıma kadar her alanda İzmir'e hizmet üreten işçilerin sadece haklarını talep ettiklerini ve bu karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.
20 BİNDEN FAZLA İŞÇİ GENEL GREVE ÇIKACAK
Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin de istedikleri gibi ilerlemediğini aktaran Yılmaz, anlaşma sağlanamaması halinde 28 Mayıs'ta 20 binden fazla işçinin genel greve çıkacağını sözlerine ekledi.
Diğer şube başkanları da işçilerin emeklerini alamadıklarını belirterek, bu duruma son verilmesini istedi.
Konuşmaların ardından şube başkanları, grev kararını belediye binasına astı.
KONAK BELEDİYESİ'NDE GREV
Konak Belediyesi ve Konak Belediyesi Merbel A.Ş. bünyesinde çalışan işçilerin üye olduğu DİSK Genel İş 5 Nolu Şube ile yürütülen 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı.
İşçiler, toplu iş sözleşmesinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle grev başlattı. Belediye binası önünde bir araya gelen işçiler, slogan atıp halay çekti.
Konak Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sendikanın aldığı grev kararı doğrultusunda bugünden itibaren başta temizlik olmak üzere belediyenin bazı hizmetlerinde aksamalar yaşanabileceği belirtildi.
ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU
Belediye çalışanlarının greve başlaması ile hizmetlerde aksaklıklar yaşanmaya başladı.
Konak ilçesinin bazı mahallelerinde çöpler toplanamadı. Cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu. Bu durum vatandaşların tepkisine neden oldu.
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