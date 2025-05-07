İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde grev

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden toplu iş sözleşmesinden sonuç çıkmadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzelman, İzenerji ve Ege Şehir Planlama A.Ş. işçileri, maaşlarının ocak ayından itibaren eksik, parça parça yatırılması ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir Şubeleri önünde toplandı.



Slogan atıp halay çeken işçiler, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık makamının bulunduğu Kültürpark'taki bina önüne kadar yürüdü.



Burada açıklama yapan Genel-İş Sendikası 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, ocak ayından bu yana maaş ve sosyal hak ödemelerinin işveren tarafından sürekli olarak eksik, gecikmeli ve parça parça yatırıldığını söyledi.

Yılmaz, güvenlikten ulaşıma kadar her alanda İzmir'e hizmet üreten işçilerin sadece haklarını talep ettiklerini ve bu karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.

20 BİNDEN FAZLA İŞÇİ GENEL GREVE ÇIKACAK



Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin de istedikleri gibi ilerlemediğini aktaran Yılmaz, anlaşma sağlanamaması halinde 28 Mayıs'ta 20 binden fazla işçinin genel greve çıkacağını sözlerine ekledi.



Diğer şube başkanları da işçilerin emeklerini alamadıklarını belirterek, bu duruma son verilmesini istedi.



Konuşmaların ardından şube başkanları, grev kararını belediye binasına astı.