İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 9 milyon lirayı aşkın ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 katı atık tesisine Çevre Kanunu kapsamında para cezası uyguladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, rutin denetimler kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Tire Karateke Atık Depolama Sahası, Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nde denetim yapıldığı belirtildi. Tire'deki Karateke Mahallesi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılması planlanan "Tire II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi" projesine 31 Ocak'ta "ÇED Olumlu" raporunun verildiği anımsatılan açıklamada, tesisin kurulması için belirlenen sahaya atıkların mevzuata aykırı şekilde döküldüğünün tespit edildiği aktarıldı.

Daha önce de aynı ihlal nedeniyle işlem yapılan belediyeye, bu kez 5 milyon 609 bin 178 lira ceza uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde yapılan denetimde ise tesisin çevre izin ve lisans belgesinin bulunmadığı, sahadan çevreye kağıt, poşet gibi atıkların yayılması suretiyle çevre kirliliğine neden olunduğu ve tesiste atık depolanmasının mahkeme kararıyla durdurulmasına rağmen atık depolamaya devam edildiğinin belirlendiği aktarıldı.

Bu nedenlerle belediyeye 1 milyon 869 bin 726 lira ceza verildiği bildirildi.



Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nde de kapasitesinin üzerinde belediye atığı kabulünün yapıldığına, atıkların geri kazanım yapılmadan depolanarak bertaraf edildiğine işaret edilen açıklamada, "Tesisin çevre izin ve lisans koşullarına ve işletme planına aykırı şekilde yönetildiği, yine sahadan çevreye kağıt, poşet gibi atıkların yayıldığı belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi adına tesisi işleten firmaya 1 milyon 869 bin 726 lira ceza kesildi." bilgisi verildi.