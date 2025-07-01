İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Tunç Soyer de gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de bulunduğu çok sayıda kişi bu sabah gözaltına alındı.

SOYER DIŞINDA KİMLER GÖZALTINDA?

Gözaltına alınanlar arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski genel sekreteri Barış Karcı, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel, İzsu Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve İZBETON eski genel müdürü Heval Savaş Kaya da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.

SUÇLAMALAR NELER?



Şüphelilerin; Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Denetim Raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim Raporu ve bilirkişi raporlarına istinaden "İhaleye fesat karıştırma", "Edimin ifasına fesat karıştırma" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

Soyer sabah saatlerinde Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı polisler tarafından gözaltına aldı.

Soruşturma Terörle Mücadeleden Sorumlu Başsavcıvekili tarafından yürütülüyor. Suçlamalar, örgütlü suç kapsamında ele alınıyor.

2020 yılında merkez üssü Yunanistan'ın Samos Adası olan bir deprem meydana gelmişti. Deprem, İzmir'i de etkilemişti.

SAVCILIĞA ŞİKAYETLER SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu depremin ardından belediyenin şirketi İZBETON'a kentsel dönüşüm yetkisi verilmişti.

Süreç içinde çalışmalara başlandı ancak bir süre sonra savcılığa şikayette bulunan vatandaşlar oldu.

İşte bu kapsamda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'na yazı yazılıp, soruşturma için izin istendi. Gelen izin sonrasında bu sabah saatlerinde operasyon başladı.