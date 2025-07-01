İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Tunç Soyer gözaltında, dosyada beş ayrı suçlama var
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Operasyonda eski başkan Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 102 kişi gözaltında. Şüphelilere beş başlıkta çeşitli suçlamalar yöneltildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı.
Soruşturma kapsamında bu sabah aralarında eski başkan Tunç Soyer'in de bulunduğu 102 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor.
Soyer ve diğer isimlerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturma dosyasından ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.
Buna göre, dosyada şüpheli olarak yer alan isimlere beş başlıkta çeşitli suçlamalar yöneltildi.
41 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI İDDİASI
İzbeton şirketi ve kooperatiflere yönelik düzenlenen operasyonda yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Şoruşturma kapsamında şüphelilere, Örnekköy kentsel dönüşüm projelerinde nitelikli dolandırıcılık, Karabağlar ve Gaziemir projelerinde nitelikli dolandırıcılık teşebbüsü, araç ve iş makinesi kiralama ihalelerinde ihaleye fesat, 2021-2024 yılları arasında harcamada usulsüzlük, asfalt ve araç kiralama ihalelerinde ihaleye fesat ve yersiz ödeme ile alt yüklenici RAMER ve SİYAM firmalarına ilişkin usulsüzlük suçlamaları yöneltildi.
Soruşturma kapsamında Örnekköy kentsel dönüşüm projesi kapsamında İZBETON ile kooperatifler arasında yapılan anlaşmalarda nitelikli dolandırıcılık yapıldığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON A.Ş., iki kooperatif ve 463 vatandaşın mağdur edildiği iddia edildi.
Bu kapsamda kamu zararının 41 milyon 935 bin 79 lira olduğu belirtiliyor.
Şüpheliler arasında Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya, Şenol Aslanoğlu ve kooperatif yöneticileri yer aldı.
DOLANDIRICILIĞA TEŞEBBÜS İDDİASI
Gaziemir ve Karabağlar'daki kentsel dönüşüm projelerinde ise henüz hayata geçmeyen bazı planlar üzerinden dolandırıcılığa teşebbüse dildiği iddia edildi.
Zarar miktarı henüz belirlenememekle birlikte, Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya, kooperatif yöneticileri ve Fırat Erkol bu başlık altında şüpheli olarak gösterildi.
29 MİLYON LİRA YETERSİZ ÖDEME İDDİASI
Soruşturma kapsamında iş makinesi kiralamalarında yapılan işlemlerde ihaleye fesat karıştırıldığı ve edimin ifasına fesat karıştığı iddiası da var.
Fahiş fiyatlarla alımlar yapıldığı, toplamda 18 milyon 933 bin 797 lira kamu zararına ve 29 milyon 841 bin 790 lira yersiz ödemeye yol açıldığı belirtilirken, Heval Savaş Kaya, Hüseyin Şimşek, kontrol teşkilatı ve ONAS ile AS-YOL firmalarının yöneticileri şüpheli olarak yer aldı.
2021-2024 YILLARI ARASINDA USULSÜZ HARCAMA İDDİASI
Soruşturma kapsamında 2021 ile 2024 yılları arasındaki harcamalarda da usulsüzlük tespit edildiği kaydedildi.
Konaklama, ulaşım, yemek ve organizasyon giderlerinde belge eksiklikleri ve suistimaller sonucu 5 milyon 937 bin 136 liralık kamu zararının oluştuğu iddia edildi.
Heval Savaş Kaya, Hüseyin Şimşek ve Mehmet Alphan Bozan'ın bu süreçte sorumlu olduğu ifade edildi.
İHALELERDE HAYALİ BEDEL İDDİASI
Asfalt ve araç kiralama ihalelerinde gerçekte yapılmayan işler yapılmış gibi gösterildiği, fazla fatura kesildiği, toplamda 243 milyon 305 bin 735 lira kamu zararına ve 224 milyon 252 bin 724 lira yersiz ödemeye neden olunduğunun tespit edildiği kaydedildi.
Buket Berber, Şule Kök Yıldırım, Murat Vartoprak, alt yüklenici firmalar (CEVLOG, Ege Tem), kabul komisyonları, Heval Savaş Kaya ve SİYAM firması yetkilileri bu kapsamda şüpheli olarak gösterildi.
RAMER ve SİYAM firmalarına veriler de soruşturma dosyasında yer aldı.
Alt yüklenici ihalelerinde, hiç yapılmayan işler için ödeme yapıldığı, ihale sözleşmelerine ise hayali bedeller yazıldığı öne sürüldü.
Bu yolla 20 milyon 935 bin 513 liralık kamu zararının oluştuğu kaydedildi.
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