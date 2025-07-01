İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Tunç Soyer gözaltında, dosyada beş ayrı suçlama var

Buna göre, dosyada şüpheli olarak yer alan isimlere beş başlıkta çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Soyer ve diğer isimlerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturma dosyasından ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Soruşturma kapsamında bu sabah aralarında eski başkan Tunç Soyer 'in de bulunduğu 102 kişi gözaltına alındı.

41 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI İDDİASI



İzbeton şirketi ve kooperatiflere yönelik düzenlenen operasyonda yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Şoruşturma kapsamında şüphelilere, Örnekköy kentsel dönüşüm projelerinde nitelikli dolandırıcılık, Karabağlar ve Gaziemir projelerinde nitelikli dolandırıcılık teşebbüsü, araç ve iş makinesi kiralama ihalelerinde ihaleye fesat, 2021-2024 yılları arasında harcamada usulsüzlük, asfalt ve araç kiralama ihalelerinde ihaleye fesat ve yersiz ödeme ile alt yüklenici RAMER ve SİYAM firmalarına ilişkin usulsüzlük suçlamaları yöneltildi.

Soruşturma kapsamında Örnekköy kentsel dönüşüm projesi kapsamında İZBETON ile kooperatifler arasında yapılan anlaşmalarda nitelikli dolandırıcılık yapıldığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON A.Ş., iki kooperatif ve 463 vatandaşın mağdur edildiği iddia edildi.

Bu kapsamda kamu zararının 41 milyon 935 bin 79 lira olduğu belirtiliyor.

Şüpheliler arasında Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya, Şenol Aslanoğlu ve kooperatif yöneticileri yer aldı.



DOLANDIRICILIĞA TEŞEBBÜS İDDİASI



Gaziemir ve Karabağlar'daki kentsel dönüşüm projelerinde ise henüz hayata geçmeyen bazı planlar üzerinden dolandırıcılığa teşebbüse dildiği iddia edildi.



Zarar miktarı henüz belirlenememekle birlikte, Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya, kooperatif yöneticileri ve Fırat Erkol bu başlık altında şüpheli olarak gösterildi.