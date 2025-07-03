İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyonda son durum: İfade işlemleri sürüyor

Çalışmalar kapsamında yedi şüpheli daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 137'ye yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar büroları koordinasyonunda sürdürülen, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SUÇLAMALAR NELER?



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ.'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma ve nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

SOYER VE İL BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Dosyada şüpheli olarak yer alan 22 kişinin İZBETON AŞ, ikisinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, üçünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, ikisinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, üçünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, üçünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu öğrenilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 137 kişi gözaltına alınmıştı.