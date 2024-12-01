İzmir Çeşme'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, şiddetini artırdı. Yollarda su birikintilerinin oluştuğu ilçede bazı ev ve iş yerlerini su bastı, trafikte aksamalar yaşandı.



Dalyan ve Üniversite mahallelerinde etkili olan yağmur sonrası elektrik kesintileri yaşandı. Bölgedeki yoğun sis ise görüş mesafesini düşürdü.



İlçede sis ile birlikte sağanağın aralıklarla gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.