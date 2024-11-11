İzmir Çiğli'nin birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Çiğle'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir Çiğli'nin birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, elektrik kesintisi programının ayrıntılarını merak ediyor. Peki, Çiğle'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir Çiğli'nin birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Çiğle'de elektrikler ne zaman gelecek?

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. günlük planlı elektrik kesintisi programını paylaştı. Programa göre, Çiğli'nin bazı mahallelerine elektrik verilemeyecek. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle kesilecek elektriklerin ne zaman geleceği, hangi sokakları etkileyeceği planlı programda yer alıyor.

11 KASIM PROGRAMI

İzmir Çiğli'nin birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Çiğle'de elektrikler ne zaman gelecek? - 1
İzmir Çiğli'nin birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Çiğle'de elektrikler ne zaman gelecek? - 2
İzmir Çiğli'nin birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Çiğle'de elektrikler ne zaman gelecek? - 3
İzmir Çiğli'nin birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Çiğle'de elektrikler ne zaman gelecek? - 4
İzmir Çiğli'nin birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Çiğle'de elektrikler ne zaman gelecek? - 5
İzmir Çiğli'nin birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Çiğle'de elektrikler ne zaman gelecek? - 6
İzmir Çiğli'nin birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Çiğle'de elektrikler ne zaman gelecek? - 7
İzmir Çiğli'nin birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Çiğle'de elektrikler ne zaman gelecek? - 8
İzmir Çiğli'nin birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Çiğle'de elektrikler ne zaman gelecek? - 9
İzmir Çiğli'nin birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Çiğle'de elektrikler ne zaman gelecek? - 10

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