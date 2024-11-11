İzmir Çiğli'nin birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Çiğle'de elektrikler ne zaman gelecek?

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. günlük planlı elektrik kesintisi programını paylaştı. Programa göre, İzmir Çiğli'nin bazı mahallelerine elektrik verilemeyecek. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle kesilecek elektriklerin ne zaman geleceği, hangi sokakları etkileyeceği planlı programda yer alıyor.

11 KASIM ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI