İzmir depremi soruşturması: Tutuklu sayısı 3'e yükseldi
İzmir'de, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toplam 18 şüphelinin adliyeye sevk edildiği olayla ilgili olarak tutuklu sayısı 3'e yükseldi.
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