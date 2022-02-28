İzmir depreminde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nında kolon kestiği iddia edilen zincir markete ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Marketin mülk sahibi Mustafa Yılmaz hakkında, kolon kesme soruşturmasında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok yıkıldı. Enkaz altında kalan 11 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2'si tutuklu 10 kişi hakkında, İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 1'i tutuklu 10 sanığın yargılanmalarına devam ederken, geçen yıl kasım ayında görülen celsede mahkeme başkanı, kolon kesildiği iddiasıyla binanın altındaki marketler zinciri şirketi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu zincir market şirketi ve ana davada tutuklu yargılanan sanık Mustafa Yılmaz hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yürütülen soruşturmayı tamamladı.SOMUT DELİLE RASTLANMADISoruşturmada istenen bilirkişi raporunda taşıyıcı betonarme kolon elemanlarında kesme veya tıraşlanma olduğuna dair herhangi bir tespit yapılamadığı belirtildi. Binanın yıkılmasında zemin katta kesilmiş veya tıraşlanmış bir eksik elemandan kaynaklı durum olmadığı da bilirkişi raporunda yer aldı. Toplanan deliller ışığında iddia edildiği gibi kolonların kesildiğine ve tıraşlandığına dair somut bir tespit yapılamadığı vurgulandı. Zincir marketin çıkış kapılarının ise depremde ölüm ve yaralanma olayıyla illiyet (nedensellik) bağının bulunmadığı, bu konuda kimseye kusur bulunamayacağının altı çizildi. Soruşturmada zincir market şirketi ve tutuklu sanık Mustafa Yılmaz hakkında yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.