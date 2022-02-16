İzmir depreminde yıkılan bina için 22,5 yıl hapis istemi

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği Yağcıoğlu Apartmanı ile ilgili dava devam ediyor.



İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık müteahhit Ş.A, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Duruşma salonunda ise taraf avukatları ile müştekiler hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan binanın fenni mesulü O.A. ise duruşmaya gelmedi.

İNDİRİMSİZ CEZA TALEBİ



Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan, 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını, ceza verilirken alt sınırdan uzaklaşılmasını ve indirim uygulanmamasını talep etti.

"TUTUKLU YARGILANSIN TALEBİ"

Sanıkların "olası kastla adam öldürme" suçundan cezalandırılması taleplerini yineleyen müşteki avukatları, sanık O.A'nın tutuklu yargılanması talebinde bulundu.



Söz alan sanık Ş.A, tahliyesini talep etti. Sanık avukatları ise esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.



TAHLİYE TALEBİNE RET

Savunmalar için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, Ş.A'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



11 KİŞİ ÖLDÜ

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı B Blok'ta 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.



Cumhuriyet Savcısı, apartmanın müteahhidi Ş.A. ile binanın fenni mesulü O.A'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanması talebiyle iddianame hazırlamıştı.





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