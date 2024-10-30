İzmir depreminin 4'üncü yıl dönümünde yapı stoku uyarısı

Sözbilir, İzmir'in 4 yıl önce yıkıma neden olan bir deprem yaşadığını, 9 binden fazla binanın etkilendiği depremde 117 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek, "Şu anda baktığımızda yine 1999 öncesi yapı stokunun önemli bir bölümü duruyor. Dolayısıyla İzmir olarak şu anda depreme dirençli bir kent olduğumuzu söyleyemeyiz." dedi.



İzmir'deki tanımlanmış fayların hem karada hem denizde olduğuna dikkat çeken Sözbilir, kenti etkileyecek fay sayısı açısından 40'a yakın ve komşu illerdeki fayların da kırılması durumunda etkileneceğini sözlerine ekledi.



KENTSEL DÖNÜŞÜM UYARISI



Kentlerin yapı stokunun deprem direnci açısından önemli olduğunu dile getiren Sözbilir, "Son yaptığımız çalışmalara göre yapı stokumuzun 7'ye varan bir depremde yüzde 60'ının problemli olacağını görebiliyoruz. Bunu düzeltmek için kentsel dönüşüm çalışmaları yapılıyor. Bunların daha hızlı yapılması gerekiyor. Doğal afet eksenli bir kentsel dönüşüm mekanizmasını işlemesi lazım. Deprem sırasında hasar görebilecek binaları öncelikli dönüştürmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Sözbilir, 2020'deki depremin kente yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki bir fayın kırılmasıyla gerçekleştiğini, İzmir'e gelene kadar şiddetinin azaldığını anlatarak, "Dolayısıyla bizim kendi ilimiz içindeki faylar kırıldığında esas zararı göreceğiz. Dolayısıyla o depremlere göre hazırlık yapmak gerekiyor. Yani 7'yi aşan depremlere göre İzmir ilinin depreme hazırlık yapması gerekiyor." dedi.



100 BİN BİNANIN ENVANTERİ ÇIKARILDI



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yapı stokunu depreme dayanıklı hale getirmek, yerleşime uygunluk haritası çıkartmak ve iyi bir afet yönetimi için Deprem Master Plan çalışmalarına hız kazandırıldığı kaydedildi.



İzmir'de yaklaşık 906 bin yapının bulunduğu belirtilerek, Bornova ve Bayraklı'da yaklaşık 100 bin binanın envanterinin çıkarıldığı açıklandı.