İzmir depreminin simge isimlerinden Ayda ilkokula başladı

İzmir depreminde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Ayda, ilkokula başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

İzmir depreminin simge isimlerinden Ayda ilkokula başladı

'de 30 Ekim 2020'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında annesi Fidan Keskin Gezgin'i kaybeden, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla 91 saat sonra kurtarılan Ayda, hayatını babası Uğur Gezgin ve ağabeyi 13 yaşındaki Atakan Gezgin ile sürdürüyor.

3 yıl anaokuluna giden Ayda, ilkokula başladı.

Bornova'daki özel bir okulda eğitim ve öğretim hayatına başlayan Ayda'yı ilk gününde babası Uğur Gezgin ve abisi Atakan Gezgin yalnız bırakmadı.

Baba Uğur Gezgin, kızının ilkokula başladığı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Ayda'nın psikolog desteği almaya devam ettiğini hatırlatan baba Gezgin, "Her şey yolunda. Annesini özlüyor. Fotoğraflar ve videolarla annesini anıyoruz. Kızıma annesinin vefat ettiğini ilk başlarda söyledik. Zaman zaman beraber eşimin mezarına gidiyoruz. Kızım annesini unutmuyor." dedi.

Gezgin, geçen hafta 3 gün okulda oryantasyon süreci olduğunu, Ayda'nın yeni öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanıştığını anlattı.

Baba Gezgin, İzmir depreminin ardından ailesinin yanında olan herkese teşekkür etti.

Küçük Ayda annesinin adının verildiği parkta oynuyor

Küçük Ayda annesinin adının verildiği parkta oynuyor

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