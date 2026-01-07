İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Üç şüpheli gözaltında

İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne 2001 yılından bugüne kadar kayıt yaptırmış kız öğrencilerin fotoğrafları kimliği belirsiz kişilerce çalınmıştı.

“EN GÜZEL” VE “EN ÇİRKİN” BAŞLIKLARINDA OYLAMA

Fotoğraflar internet sitesine yüklenerek "en güzel" ve "en çirkin" gibi başlıklar altında oylamaya açılmıştı. Ayrıca öğrencilerin numaraları da internet sitesinde paylaşılmıştı.

Bunun üzerine üniversite yönetimi suç duyurusunda bulunmuş, internet sitesi kapatılmıştı.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Sakarya ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda üç şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.