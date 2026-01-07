İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Üç şüpheli gözaltında
07.01.2026 11:51
NTV - Haber Merkezi
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrencilerin fotoğrafları bir internet sitesine yüklenmişti. Soruşturma kapsamında üç şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne 2001 yılından bugüne kadar kayıt yaptırmış kız öğrencilerin fotoğrafları kimliği belirsiz kişilerce çalınmıştı.
“EN GÜZEL” VE “EN ÇİRKİN” BAŞLIKLARINDA OYLAMA
Fotoğraflar internet sitesine yüklenerek "en güzel" ve "en çirkin" gibi başlıklar altında oylamaya açılmıştı. Ayrıca öğrencilerin numaraları da internet sitesinde paylaşılmıştı.
Bunun üzerine üniversite yönetimi suç duyurusunda bulunmuş, internet sitesi kapatılmıştı.
ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Sakarya ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda üç şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.