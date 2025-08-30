İzmir Fuarı 94. defa kapılarını açtı

İzmir Enternasyonal Fuarı 94. kez kapılarını açtı. Yüzlerce İzmirli, Gündoğdu Meydanı’ndan fuar alanına kadar coşkuyla yürüdü. "Fuar Şehrin Kalbinde" sloganıyla düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'na, her yıl olduğu gibi Kültürpark ev sahipliği yapıyor.

ÜLKENİN FUARCILIK SERÜVENİNİN BAŞLANGICI



Fuarın açılış töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar "Ülkemizin fuarcılık serüvenini başlatan, sayısız ilke imza atan bugün hala en köklü fuarlardan biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın her yıl daha fazla coşkuyla idraki için bakanlık olarak her türlü desteği veriyoruz" dedi.

Ağar fuarın bu yıl da ticaret ile kültür sanatın, teknolojiyle eğlence ve yeniliğin buluşma noktası olacağını vurguladı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise "İzmir Fuarı hepimizin hayatında farklı şekillerde yer etmiş bir etkinliktir. İzmirlilerin kalbinde her zaman olacak. Biliyoruz ki dünyayı güzellik kurtaracak. İnsanları sevmekle başlayacak her şey." diye konuştu.

