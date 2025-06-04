İzmir grevinde yine uzlaşma sağlanamadı
İzmir'de 23 bin işçinin grevi 7. gününde. Dün belediye yönetimi ile sendika tekrar masaya oturdu. Ancak toplantıda anlaşmaya varılamadı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir iştiraklerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev 7. gününe girdi.
Dün akşam İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çağrısı üzerine sendika temsilcileriyle belediye tekrar masaya oturdu. Ancak toplantıdan yine sonuç çıkmadı.
Dün grevin 6. günde de bazı sokaklarda çöpler birikti, ulaşım aksadı.
TUGAY YANIT VERDİ
İşçilerin eksik maaş aldığı yönündeki iddilara Büyükşehir belediye Başkanı Cemil Tugay sosyal medaya hesabından cevap verdi.
İddiaların asılsız olduğunu belirten Tugay işçilerin her türlü sosyal haklarının verildiğini, gün sayısı eksik olanların maaşında kesinti yapıldığını vurguladı.
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