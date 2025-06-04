İzmir grevinde yine uzlaşma sağlanamadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir iştiraklerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev 7. gününe girdi.

Dün akşam İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çağrısı üzerine sendika temsilcileriyle belediye tekrar masaya oturdu. Ancak toplantıdan yine sonuç çıkmadı.



Dün grevin 6. günde de bazı sokaklarda çöpler birikti, ulaşım aksadı.