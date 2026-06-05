İzmir Güzelbahçe Belediyesi CHP'de kaldı

Güzelbahçe Belediye Meclisi'nde, tutuklanan Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, başkanvekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Ayşe Akın seçildi.

Tamamı CHP'li üyelerden oluşan Güzelbahçe Belediye Meclisi, Atatürk Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonu'nda, belediye başkan vekilini belirlemek amacıyla olağanüstü gündemle toplandı.

Toplantıda Meclis Başkanı Ayşe Akın, CHP Grubu adına aday olduğunu açıkladı.

İLK TURDA BEŞ ZARF BOŞ ÇIKTI

Başka adayın çıkmadığı toplantıda, ilk tur oylamada 14 meclis üyesi oy kullandı. Ayşe Akın'ın 9 oy aldığı ilk turda, 5 zarf ise boş çıktı.

İkinci tur oylamada ise 11 meclis üyesinin oyunu alan Akın, Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili oldu.

Akın, seçimden sonra yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek, Mustafa Günay'ın tutuklanmasıyla başlayan zorlu günleri birlikte dayanışma içinde atlatacaklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Güzelbahçe Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü Ö.B. ve zabıta memuru S.K. 26 Mayıs'ta jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, Başkan Günay ile Ö.B, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı .

Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden belediye meclis üyesi G.G. ile bir inşaat firmasının yetkilisi olan eşi Ş.G, yurt dışından döndükten sonra gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında mevcut suç yapılanmasının 2009 yılından itibaren birlikte hareket ettiğine ilişkin bulgular olduğu, geçmiş soruşturma kayıtları, İzmir Valiliği araştırma raporları ve bilirkişi incelemelerinin dosyada delil olarak yer aldığı belirtilmişti.

Şüphelilerin organize hareket ederek imara aykırı yapı yapılmasını sağladıkları, imara aykırı yapıların yıkılmasını engelledikleri, imara aykırı yapıların yapılması konusunda maddi menfaat temin ettikleri öğrenilmişti.

İçişleri Bakanlığı, 28 Mayıs'ta tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın görevinden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.