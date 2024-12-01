İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Aralık 2024

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°. Yarın için İzmir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 3 Aralık 2024 Salı İzmir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. 4 Aralık 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°.