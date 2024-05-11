İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

İzmir için hava durumu bugün nedir? İzmir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İzmir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İzmir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İzmir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024
İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. Yarın için İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 13 Mayıs 2024 Pazartesi İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 14 Mayıs 2024 Salı İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 15 Mayıs 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

19

/

13

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

21

/

13

Pazartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

24

/

13

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

26

/

13

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

25

/

13

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