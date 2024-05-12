İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. Yarın için İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. 17 Mayıs 2024 Cuma İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 19 Mayıs 2024 Pazar İzmir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 29°.