İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

İzmir için hava durumu bugün nedir? İzmir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İzmir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İzmir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İzmir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024
İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. Yarın için İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. 17 Mayıs 2024 Cuma İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 19 Mayıs 2024 Pazar İzmir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 29°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

25

/

13

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

26

/

15

Cuma

Az Bulutlu
Az Bulutlu

31

/

17

Cumartesi

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

31

/

18

Pazar

Bulutlu
Bulutlu

29

/

19

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