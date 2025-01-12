İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025

İzmir için hava durumu bugün nedir? İzmir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İzmir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İzmir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İzmir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025
İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. Yarın için İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 17 Ocak 2025 Cuma İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 15°. 18 Ocak 2025 Cumartesi İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 15°. 19 Ocak 2025 Pazar İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

13

/

10

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

7

Cuma

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

15

/

6

Cumartesi

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

15

/

8

Pazar

Az Bulutlu
Az Bulutlu

15

/

7

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