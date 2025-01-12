İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025
İzmir için hava durumu bugün nedir? İzmir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İzmir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İzmir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İzmir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. Yarın için İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 17 Ocak 2025 Cuma İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 15°. 18 Ocak 2025 Cumartesi İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 15°. 19 Ocak 2025 Pazar İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°.
Bugün
13/
10
Yarın
14/
7
Cuma
15/
6
Cumartesi
15/
8
Pazar
15/
7
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