İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024
İzmir için hava durumu bugün nedir? İzmir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İzmir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İzmir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İzmir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°. 16 Ekim 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°. 17 Ekim 2024 Perşembe İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 18 Ekim 2024 Cuma İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°.
Bugün
26/
17
Yarın
27/
17
Çarşamba
27/
17
Perşembe
25/
14
Cuma
24/
13
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