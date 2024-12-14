İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Aralık 2024

İzmir için hava durumu bugün nedir? İzmir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İzmir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İzmir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İzmir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Aralık 2024
İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için İzmir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 16°. 16 Aralık 2024 Pazartesi İzmir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. 17 Aralık 2024 Salı İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 18 Aralık 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

14

/

5

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

16

/

7

Pazartesi

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

14

/

9

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

13

/

5

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

16

/

8

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