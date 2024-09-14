İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Eylül 2024

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 35°. Yarın için İzmir hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 31°. 16 Eylül 2024 Pazartesi İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 17 Eylül 2024 Salı İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 18 Eylül 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.
Bugün
35/
22
Yarın
31/
20
Pazartesi
28/
18
Salı
28/
21
Çarşamba
28/
20
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