İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Aralık 2024

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 16°. Yarın için İzmir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. 17 Aralık 2024 Salı İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 18 Aralık 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°.