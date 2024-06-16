İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Haziran 2024

İzmir için hava durumu bugün nedir? İzmir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İzmir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İzmir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İzmir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Haziran 2024
İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. Yarın için İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 21 Haziran 2024 Cuma İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 22 Haziran 2024 Cumartesi İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

38

/

24

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

38

/

24

Cuma

Sıcak Hava
Sıcak Hava

38

/

24

Cumartesi

Sıcak Hava
Sıcak Hava

37

/

25

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