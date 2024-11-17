İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Kasım 2024

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için İzmir hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 20°. 14 Kasım 2024 Perşembe İzmir hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 20°. 15 Kasım 2024 Cuma İzmir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 16 Kasım 2024 Cumartesi İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°.