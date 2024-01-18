İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. Yarın için İzmir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 20°. 20 Ocak 2024 Cumartesi İzmir hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 19°. 21 Ocak 2024 Pazar İzmir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 11°. 22 Ocak 2024 Pazartesi İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°.
Bugün
18/
14
Yarın
20/
14
Cumartesi
19/
14
Pazar
11/
9
Pazartesi
11/
5