İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. Yarın için İzmir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 20°. 20 Ocak 2024 Cumartesi İzmir hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 19°. 21 Ocak 2024 Pazar İzmir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 11°. 22 Ocak 2024 Pazartesi İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°.