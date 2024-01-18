İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İzmir için hava durumu bugün nedir? İzmir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İzmir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İzmir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İzmir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?
İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. Yarın için İzmir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 20°. 20 Ocak 2024 Cumartesi İzmir hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 19°. 21 Ocak 2024 Pazar İzmir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 11°. 22 Ocak 2024 Pazartesi İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

18

/

14

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

20

/

14

Cumartesi

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

19

/

14

Pazar

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

11

/

9

Pazartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

11

/

5

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