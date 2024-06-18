İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Haziran 2024

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. Yarın için İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 21 Haziran 2024 Cuma İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 22 Haziran 2024 Cumartesi İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°.
Bugün
38/
24
Yarın
38/
24
Cuma
38/
24
Cumartesi
37/
25
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- İzmir Hava Durumu
- Hava Durumu