İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Şubat 2024

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 20 Şubat 2024 Salı İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 21 Şubat 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°.
Bugün
14/
6
Yarın
15/
6
Salı
17/
6
Çarşamba
18/
6
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