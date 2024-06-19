İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Haziran 2024

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. Yarın için İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 22 Haziran 2024 Cumartesi İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 23 Haziran 2024 Pazar İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 24 Haziran 2024 Pazartesi İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 33°.
Bugün
38/
24
Yarın
38/
24
Cumartesi
37/
23
Pazar
35/
23
Pazartesi
33/
23
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- İzmir Hava Durumu
- Hava Durumu