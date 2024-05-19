İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. Yarın için İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. 21 Mayıs 2024 Salı İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 22 Mayıs 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°.
Bugün
27/
18
Yarın
30/
18
Salı
32/
19
Çarşamba
32/
20
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