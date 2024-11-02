İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024

İzmir için hava durumu bugün nedir? İzmir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İzmir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İzmir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İzmir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024
İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 23°. Yarın için İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 4 Kasım 2024 Pazartesi İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 5 Kasım 2024 Salı İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 6 Kasım 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

23

/

13

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

19

/

13

Pazartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

19

/

9

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

9

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

20

/

9

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