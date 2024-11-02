İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024
İzmir için hava durumu bugün nedir? İzmir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İzmir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İzmir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İzmir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 23°. Yarın için İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 4 Kasım 2024 Pazartesi İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 5 Kasım 2024 Salı İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 6 Kasım 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°.
Bugün
23/
13
Yarın
19/
13
Pazartesi
19/
9
Salı
18/
9
Çarşamba
20/
9
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