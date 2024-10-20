İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Ekim 2024

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. 22 Ekim 2024 Salı İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 23 Ekim 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°.