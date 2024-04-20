İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Nisan 2024

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. Yarın için İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 22 Nisan 2024 Pazartesi İzmir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 25°. 23 Nisan 2024 Salı İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 24 Nisan 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°.
Bugün
21/
14
Yarın
23/
12
Pazartesi
25/
14
Salı
29/
15
Çarşamba
29/
20
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