İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Nisan 2024

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. Yarın için İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 22 Nisan 2024 Pazartesi İzmir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 25°. 23 Nisan 2024 Salı İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 24 Nisan 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°.