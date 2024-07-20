İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Temmuz 2024

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. Yarın için İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 25 Temmuz 2024 Perşembe İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 26 Temmuz 2024 Cuma İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°.
Bugün
38/
28
Yarın
39/
27
Çarşamba
38/
27
Perşembe
36/
26
Cuma
35/
26
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