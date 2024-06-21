İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Haziran 2024

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. Yarın için İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 23 Haziran 2024 Pazar İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 39°. 24 Haziran 2024 Pazartesi İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 40°. 25 Haziran 2024 Salı İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°.
Bugün
37/
24
Yarın
38/
23
Pazar
39/
23
Pazartesi
40/
22
Salı
36/
22
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