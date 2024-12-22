İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Aralık 2024

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°. Yarın için İzmir hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 16°. 24 Aralık 2024 Salı İzmir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 14°. 25 Aralık 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°.