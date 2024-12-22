İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Aralık 2024

İzmir için hava durumu bugün nedir? İzmir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İzmir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İzmir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İzmir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Aralık 2024
İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°. Yarın için İzmir hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 16°. 24 Aralık 2024 Salı İzmir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 14°. 25 Aralık 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

15

/

8

Yarın

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

16

/

8

Salı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

14

/

11

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

15

/

7

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