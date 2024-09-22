İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024

İzmir için hava durumu bugün nedir? İzmir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İzmir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İzmir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İzmir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024
İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 24 Eylül 2024 Salı İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°. 25 Eylül 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

29

/

19

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

30

/

18

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

28

/

18

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

31

/

19

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