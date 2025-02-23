İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

İzmir için hava durumu bugün nedir? İzmir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İzmir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İzmir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İzmir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025
İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°. Yarın için İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 9°. 25 Şubat 2025 Salı İzmir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 26 Şubat 2025 Çarşamba İzmir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

8

/

0

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

9

/

0

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

13

/

3

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

14

/

6

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