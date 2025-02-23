İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°. Yarın için İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 9°. 25 Şubat 2025 Salı İzmir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 26 Şubat 2025 Çarşamba İzmir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°.