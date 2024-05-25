İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024

İzmir için hava durumu bugün nedir? İzmir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İzmir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İzmir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İzmir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024
İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 27°. Yarın için İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 28 Mayıs 2024 Salı İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

27

/

16

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

27

/

15

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

28

/

15

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

27

/

16

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