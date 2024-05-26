İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Mayıs 2024

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. Yarın için İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. 30 Mayıs 2024 Perşembe İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 31 Mayıs 2024 Cuma İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°.
Bugün
27/
16
Yarın
28/
15
Çarşamba
28/
18
Perşembe
28/
15
Cuma
29/
17
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