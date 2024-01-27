İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ocak 2024

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için İzmir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°. 29 Ocak 2024 Pazartesi İzmir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°. 30 Ocak 2024 Salı İzmir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. 31 Ocak 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°.