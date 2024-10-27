İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Sisli, sıcaklık 26°. Yarın için İzmir hava durumu Sisli, sıcaklık 24°. 29 Ekim 2024 Salı İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 30 Ekim 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. 31 Ekim 2024 Perşembe İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°.