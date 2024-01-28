İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°. Yarın için İzmir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°. 30 Ocak 2024 Salı İzmir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. 31 Ocak 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°.
Bugün
9/
5
Yarın
8/
3
Salı
10/
4
Çarşamba
11/
4
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- İzmir Hava Durumu
- Hava Durumu