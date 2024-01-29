İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°. Yarın için İzmir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. 31 Ocak 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 1 Şubat 2024 Perşembe İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°. 2 Şubat 2024 Cuma İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°.
Bugün
9/
2
Yarın
10/
4
Çarşamba
12/
3
Perşembe
12/
3
Cuma
15/
4
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