İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Aralık 2024

İzmir için hava durumu bugün nedir? İzmir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İzmir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İzmir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İzmir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Aralık 2024
İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. Yarın için İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°. 31 Aralık 2024 Salı İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 14°. 1 Ocak 2025 Çarşamba İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 15°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

6

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

12

/

7

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

14

/

6

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

15

/

7

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