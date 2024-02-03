İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Şubat 2024

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için İzmir hava durumu Sisli, sıcaklık 16°. 5 Şubat 2024 Pazartesi İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 6 Şubat 2024 Salı İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 7 Şubat 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°.