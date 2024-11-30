İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Kasım 2024
İzmir için hava durumu bugün nedir? İzmir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İzmir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İzmir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İzmir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°. Yarın için İzmir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 3 Aralık 2024 Salı İzmir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. 4 Aralık 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°.
Bugün
17/
13
Yarın
17/
10
Salı
14/
10
Çarşamba
14/
8
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