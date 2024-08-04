İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ağustos 2024

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. Yarın için İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 7 Ağustos 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 8 Ağustos 2024 Perşembe İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 9 Ağustos 2024 Cuma İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°.
Bugün
36/
25
Yarın
35/
25
Çarşamba
37/
25
Perşembe
36/
24
Cuma
36/
24
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